Bağcılar Belediyesi üniversite adaylarına ücretsiz eğitim verecek 

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR’da üniversite sınavına yönelik eğitim hizmetinin verildiği Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın 2017-2018 dönemi açılışı yapıldı. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen kurslarda üniversite adayı bin genç, 21 öğretmen tarafından verilecek derslerle üniversite sınavına hazırlanacak.

Bağcılar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde liseden mezun öğrencilere yönelik verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nın 2017-2018 eğitim sezonunun açılışı yapıldı. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve lise mezunu kursiyerler katıldı.

“TÜRKİYE’Yİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK OLAN SİZLERSİNİZ”

Program, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin izlenmesiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Artık eski Türkiye yok. Artık savunma sanayini kuran, tankını topunu insansız hava araçlarını yapan bir Türkiye var. Sizleri bu Türkiye bekliyor. Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Çok donanımlı bir şekilde kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Mevlana’nın dediği gibi ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar.’ Eğer biz sizlere güzel yarınlar hazırlamazsak daha sonrasını siz daha iyiye taşıyamazsınız. Ve silsile yoluyla da dualarla birlikte hayırla yad edilmek istiyorsanız dünü değil yarını kurtarmayı hedeflemelisiniz” diye konuştu.

EĞİTİMLER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU OLARAK VERİLECEK

2 Ekim 2017\'den Mayıs 2018 sonuna kadar sürecek kurslarda eğitimler hafta içi ve hafta sonu olarak 2 grup halinde verilecek. Yedekte bekleyen bin 500 öğrenciye ise dönem içerisinde yapılacak düzenlemelerle eğitim verilecek.

(FOTOĞRAFLI)