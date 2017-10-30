Bağcılar Belediyesi cam atıklarıyla 1.3 milyon litrelik benzin tasarrufu yaptı

İSTANBUL, (DHA) – GERÇEKLEŞTİRDİĞi geri dönüşüm hizmetiyle cam atıkların toplanmasını sağlayan Bağcılar Belediyesi bu sayede 1 milyon 311 bin 800 litre benzin tasarrufu yapılmasını sağladı.

Ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 9 ay içinde cadde ve sokaklardan 4 bin 753 ton cam atığı toplandı. Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde yapılan dönüşüm sayesinde 475 bin 300 litre benzin tasarrufu sağlandı. Tesisin, kurulduğu günden bu yana geçen 2,5 yılda toplanan 13 bin 118 ton cam atığından 1 milyon 311 bin 800 litre benzin tasarruf edildi.

CAM ATIKLAR ÖZEL ARAÇLARLA TOPLANIYOR

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen “Cam Atığı Toplama” projesi iki şekilde gerçekleştiriliyor. Projenin birinci ayağında 22 mahallede ev, okul, kamu kurumları, alışveriş merkezleri ile bazı sokak başlarına konulan kumbara ve konteynırlarda biriken cam atıkları belirli zamanlarda toplanıyor. Bunun yanında çevreye atılan cam malzemeler temizlik personellerinin el arabalarına monte edilen kafes kutular ve özel yaptırılan motorlu araçlarla toplanıyor. Cam atıkları daha sonra götürüldüğü Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor. Ayrıştırılan camlar, cam fabrikalarına gönderilerek yeniden dönüşüm sağlanıyor.

“GERİ DÖNÜŞÜMLE EKONOMİYE CAN VERİYORUZ”

Geri dönüşümle hem çevreyi temizlediklerini hem de ekonomiye can verdiklerini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yüksek miktarda hammadde ve enerji tasarrufu sağlıyoruz. ‘Cam Atığı Toplama’ projemizle çevremizi de koruma altına alıyoruz” dedi.

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