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Bağcılar Belediyesi 14 Şubat'ta, 5 dakikada bir nikah kıyacak

İSTANBUL, (DHA) - 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen çiftler Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda bulunan Nikah Salonu’na akın etti

12 Şubat 2018 19:52

İSTANBUL, (DHA) - 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde dünya evine girmek isteyen çiftler Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda bulunan Nikah Salonu’na akın etti. Yetkililer, 14 Şubat günü için 61 kişinin kayıt yaptırdığı ve gün boyunca 5 dakikada bir nikah kıyılacağını açıkladı.

Bağcılar’da evlenme hazırlığı içinde olan çiftler, Sevgililer Günü\'nü fırsat bilerek nikah için Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda bulunan Nikah Salonu’nun yolunu tuttu. Sağlık raporu alanlar kimlikleriyle beraber kayıtlarını yaparak nikah saatini beklemeye başladı. Günde 15 çiftin nikahının kıyıldığı salonda Sevgililer Günü deneniyle dünya evine girmek isteyenlerin sayısı tam dört katına çıktı. 14 Şubat günü sabah 09.30 başlayacak nikah kıyma işlemi saat 16.30’a kadar sürecek ve 5 dakikada bir nikah kıyılacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah kıyacak çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Çağırıcı yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı günde nikah dairelerimizde de yoğunluk yaşanıyor. Eminim ki bugün evlenen çiftler nikah tarihini asla unutmayacaklar. Hepsine bir ömür mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

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