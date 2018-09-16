Bağcılar - Anagold 24 Erzincanspor: 2-1

İSTANBUL (DHA)
STAT: Bağcılar Mahmutbey
HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx), Sabri Öğe (xx)
BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ: Eren (xx), Arda (x) (Dk. 67 Batuhan xx), Halil (xx), Abdulsamet (xx), Yusuf (xx), Sezer (xx), Muhammed (xxx), Murat (xx), Serhat (xx), Oğuz (x) (Dk. 63 Özcan xxx), Ertuğrul (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Osman (x), Volkan (x), Gökhan (x), Burak (xx), Erdi (x), Tolgahan (x), Eser (x), Ali (x), Sedat (x), Sabit (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Serkan (x)
GOLLER: Dk. 42 Muhammed, Dk. 74 Özcan (Bağcılar Spor Kulübü) - Dk. 56 Burak (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Abdulsamet, Halil, Arda (Bağcılar Spor Kulübü)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup maçında Bağcılar Spor Kulübü evinde Anagold 24 Erzincanspor\'u 42\'nci dakikada Muhammed ve 74\'üncü dakikada Özcan\'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Erzincanspor\'un tek golü 56\'ncı dakikada Burak\'tan geldi.