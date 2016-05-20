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Bagajında silah taşıyan polis başmüfettişi kaza yaptı

Silahlar polise teslim edildi

20 Mayıs 2016 15:55

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Alaattin Özcan, Antalya’da kaza yaptı. Özcan, kendisini sedyeyle ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine, "Beni aracın bagajına götürün" dedikten sonra, içerisinde silahlar olan çantayı polislere teslim etti. 

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Süleyman Ekin’in haberine göre, kaza, saat 07.30 sıralarında Kültür Mahallesi 3487 Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Emniyet Müdürü Alaattin Özcan yönetimindeki 07 FTP 86 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan 07 KZ 300 plakalı Özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otobüs şoförü Rıza Özal kazayı yara almadan atlatırken, Alaattin Özcan direksiyonda sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emniyet Müdürü Alaattin Özcan’ı bulunduğu yerden çıkarıp sedyeye aldı.

 

Silahlar polise teslim edildi

 

Sağlık ekiplerinin ambulansa götürmek istediği Alaattin Özcan, görevlilere kendisini aracın bagajına götürmelerini istedi. Bagajda çanta içerisindeki silahları görevli polislere teslim eden Özcan, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Sağ ayak bileğinde kırık ve boynunda zedelenme olduğu belirtilen Alaattin Özcan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Özel halk otobüsü şoförü Rıza Özel ise kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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