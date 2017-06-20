Bagajda silahla vurulmuş 3 yaralı bulundu

Şanlıurfa'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Ahmet ziya Demiral ölürken, 2 kişide yaralandı. Saldırıda yaralanan 3 kişiyi otomobil bagajında taşıyan arkadaşları, kendilerini durdurmak isteyen polise ateş açarak kaçtı.

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerindeki Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre ‘torbacı’ diye adlandırılan 5 arkadaş sokak satıcısı, adları öğrenilmeyen kişilerden uyuşturucu almak için buluştu. Bir süre sonra uyuşturucu satışı yüzünden iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabanca ve sopalarla darp edilen Ahmet Ziya Demiral, Halil Yüksel, Ahmet Demir, yaralandı. Bu sırada arkadaşlarını uzak bir mesafede bekleyen Halil Aktosun, arkadaşlarının yaralandığını görünce kullandığı 63 PN 837 plakalı otomobilin bagajına yaralı 3 arkadaşını koyarak, Şanlıurfa’ya doğru hareket etti. Bu sırada Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğinin bilgisi üzerine Tülmen Mahallesi yakınlarında arama noktası oluşturdu. Otomobilin bagajında 3 yaralı arkadaşıyla kent merkezine ilerleyen sürücü Halil Aktosun yolda polisleri görünce kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına karşılık kaçan otomobilin peşine polis ekipleri düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından uyuşturucu taciri yakalanmamak için kendisini takip eden polis aracına tabancayla ateş etti. Mermisi biten şüpheli orta refüje çarparak durabildi. Polis otomobilde bulunan sürücü Halil Aktosun ile yanındaki Halil Demir’i gözaltına aldı.

3 yaralı çıktı

Kovalamaca sonucunda bir polis memurunun da hafif yaralandığı olayda, otomobilde inceleme yapan polis, bagajda kanlar içerisinde yaralı 3 kişiyi gördü. İhbarla gelen sağlık görevlileri kurşun ve darp yaralısı olduğu öğrenilen Ahmet Ziya Demiral, Halil Yüksel ile Ahmet Demir, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ziya Demiral kurtarılamayarak öldü. Diğer yaralı 2 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)