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Bagajda kaybolan bavul için 32 bin TL'lik tazminat

Çift, tek kızlarının en mutlu gününde elbisesiz ve hediyesiz kaldı

13 Nisan 2018 10:47

Kızları Alexandra’nın düğünü için 2014’te uçakla Yekaterinburg-Moskova- İstanbul aktarmalı İzmir’e gelen Rus çiftin, düğün takılarını ve elbiselerini koydukları bavulları bagajda kayboldu. Düğüne ödünç elbiseyle katılan çift, Atlas Global’e dava açtı, 32 bin TL tazminat kazandı.

Rusya’da avukatlık yapan Iraida Arkadyevna ve eşi Oleg Borisovich Kirchegin, tek kızları Alexandra’nın Avukat Gökhan Cindemir ile düğünü için 7 Ağustos 2014’te uçakla İzmir’e geldi. Yekaterinburg-Moskova- İstanbul-İzmir aktarmalı olarak Aereflot ve Atlas Global Havacılık ile gelen çiftin plastik folyo kapladıkları bavulu, gelen bagajların arasından çıkmadı. Çift Yekaterinburg- İstanbul arası uçuşu Rus havayolu şirketi Aereflot, İstanbul-İzmir arasını ise Atlas Global şirketi ile gerçekleştirdi. Yekaterinburg Koltsovo Havalimanı’nda uçuştan önce teslim ettikleri 15.1 kiloluk bavulları için çift hemen havayolu şirketine kayıp başvurusunda bulundu. Çift, bavulda kızlarına düğünde takacakları takı, düğünde giyilmek için alınmış yeni elbiseler ile damada ve ailesine verilecek hediyeler, 700 TL değerinde yeni alınmış gözlük bulunduğunu belirtti.

Elbisesiz ve hediyesiz kaldılar

İzmir’e gittikten bir gün sonra gerçekleşen düğün törenine katılan çift, tek kızlarının en mutlu gününde elbisesiz ve hediyesiz kaldı. Ödünç elbiselerle düğüne katılan çift, Rus kültüründe de olan düğün anında kızlarına takı takmak geleneğini de yerine getiremedi. Rus çift, kaybolan bavulları için Atlas Global Havacılık şirketine damatları Avukat Gökhan Cindemir aracılığıyla tazminat davası açtı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada Avukat Cindemir, Atlas Global’in maddi hasarı Varşova Konvansiyonu’na göre hesaplanarak belirlenecek tazminatı ödemesini istedi. Atlas Global şirketi ise uçuşun sadece İstanbul-İzmir ayağını gerçekleştirdiklerini, bagaj kayıt ve transferlerinin Aereflot Havayolu Şirketi tarafından yerine getirildiğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

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