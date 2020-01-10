Bagaj zorunluluğu kalktı; evcil hayvanlar da araç içinde seyahat edebilecek

Evcil hayvanlar da artık sahipleri ile birlikte yolculuk yapabilecek. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile artık evcil hayvanlarda ulaşım araçlarında kilitli kafeste olmak şartı ile sahiplerinin yanında seyahat edebilecek.

Resmi Gazete'de yer alan 10 Ocak 2020 tarihli düzenlemedeki ifadeye göre artık evcil hayvanlar sahipleri ile birlikte, kilitli kafeste olması şartı ile, yolculuk yapılabilecek. Buna göre, aşı karneli kedi ve köpekler, kuş gibi evcil hayvanlar hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek.

Yapılan düzenlemeden önce evcil hayvanlar araç içerisinde değil bagajda yolculuk yapabiliyordu. Bagaj içinde yolculuk sırasında havasız kaldığı için hayatını kaybeden evcil hayvanlar gündeme geliyordu.

İlgili maddede şu ifadeler yer aldı,

''MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“(6) Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilir. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların taşıtın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.''