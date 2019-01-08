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Ekonomi

Bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2019 yılı ücret tarifeleri de belli oldu

08 Ocak 2019 18:54

Gökhan Artan / İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Havalimanlarında porter olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2019 yılı ücret tarifeleri de belli oldu.
İstanbul Havalimanı\'nda el bagajları için adeti 8.50 TL\'den 10 TL\'ye, valiz için adeti 13 TL\'den 15.50 TL\'ye, kargo bagaj ücreti ise adeti 26 TL\'den 31 TL\'ye çıktı.
Bagaj taşımada tarifede belirlenen ücretlerin üzerinde ücret istenemiyor.
İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı terminallerinde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı Devlet Hava Meydanları İşletmesi\'ne ödenecek.

2019 porter tarifesi şöyle (TL) :

-----------------------------------------------------------------
                                       El                           Kargo
Havalimanları             bagajı         Valiz       bagajı
-----------------------------------------------------------------
İstanbul:                         10           15.50         31
Atatürk:                           7            10.50          21
Antalya:                           8            12              24
Ankara Esenboğa:            8            12            24
İzmir Adnan Menderes:     8           12             24
Dalaman:                          8            12             24
Milas Bodrum:                   8            12            24
Gazipaşa Alanya:              8            12            24
Zonguldak Çaycuma:        8            12            24
Zafer Havalimanı:              8            12             24
 

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