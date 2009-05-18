Bagaj parası ABD'ye bir THY aldırdı

Geçen yıl yolcu bagajlarından para almaya başlayan ABD'li havayolu şirketlerinin elde ettiği gelir, neredeyse THY'yi satın almaya yetecek düzeye ulaştı.



Petrol fiyatlarının 150 dolarlara geldiği günlerde zor duruma düşen havayolu şirketleri geçen yıl yeni bir uygulama başlatmış ve yolcu bagajlarından para almaya başlamıştı.



Bu uygulama başlangıçta büyük tepki çekse de, özellikle ABD'de hemen tüm büyük havayollarının uygulamaya geçmesinin ardından tepkilerin belli ölçüde dinmesi sağlanmıştı.



Gazeteport'un haberine göre, alınan bu önlem işe yaradı ve petrol fiyatı nedeniyle büyük para kaybeden havayolu şirketleri geçen yıl yolcu bagajlarından tam 1 milyar dolar gelir elde etti.



Uçaklarda geleneksel olarak kilo sınırlamasını geçmediği taktirde ilk iki parça bagaj için ücret alınmıyordu. Geçen yılın Şubat ayında uygulamaya ilk olarak United Airlines başladı ve ikinci bagaj için 25 dolar ekstra ücret aldı.



Geçen yılın Temmuz ayında ise US Airways ilk bagaj için 15 dolar ücret alma kararı verdi. Bu iki firmayı, diğer havayolu şirketleri de izleyince, bagaj parası havayolu şirketlerini geçindiren bir yönteme dönüştü.



Geçen yıl American Airlines'ın bagaj geliri 278 milyon dolar, US Airways'in 187 milyon dolar, Delta'nın 177 milyon dolar, United'ın ise 144 milyon dolar oldu. Continental ise 97 milyon dolar bagaj geliri elde etti.



Amerikan havayolu şirketlerinin bagaj parasından elde ettiği gelirin büyüklüğünü daha iyi anlamak için Türk Hava Yolları ile karşılaştırdığımızda ise ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor.



Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri, 15 Mayıs 2009 Cuma günü itibariyle 1 milyar 610 milyon TL; yani 1 milyar doların çok az üzerinde.



Bir başka deyişle bagaj parası, Amerikan havayolu şirketlerine bir Türk Hava Yolları aldıracak kadar gelir getirmiş oldu.