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BAGAJ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 21:59

-BAGAJ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Altındağ'da terk edilmiş arabanın bagajında cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Altındağ Şehit Cemalettin Caddesi'nde, 1 Mart 2011'de özel otomobilde bıçaklanarak öldürmüş bulunan İsa Aslan'ın katil zanlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Hüseyin S. gözaltına alındı. Hüseyin S'nin, ifadesinde, arkadaşı İsa Aslan'ı alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 23 Şubat'ta öldürdüğünü, cesedi aracın bagajına koyduğunu, Aslan'ın annesine ait olan otomobili Altındağ'da bıraktığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin S. tutuklandı.

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