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Bağ-Kur ve memur emeklileri maaşlarını erken alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin emekli aylıkları Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle erken ödeneceğini aktardı

22 Temmuz 2014 20:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin emekli aylıkları ile işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle erken ödeneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çelik'in Bağ-Kur ve memur emeklilerinin emekli aylıkları ile işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle erken ödeneceğini açıkladığı belirtildi.

Buna göre; 2 milyon 435 bin Bağ-Kur emeklisinden tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 ve 3, 1 olanlara 24 Temmuz; 8, 6, 4 ve 2, 0 olanlara ise 25 Temmuz'da ödeme yapılacağı bildirildi.

1 milyon 261 bin memur emeklisinden maaş ödeme günü 1 ve 2 Ağustos olanlara 23 Temmuz'da, 3 ve 4 Ağustos olanlara 24 Temmuz'da, 5 Ağustos olanlara da 25 Temmuz'da maaşlarının ödeneceği duyuruldu.

Öte yandan, işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödemelerinin 25 Temmuz Cuma günü ödeneceği belirtildi.

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