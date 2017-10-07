T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağ evinde yangın çıktı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde tek katlı ahşap bağ evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında oturulamaz hale geldi

07 Ekim 2017 13:43

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde tek katlı ahşap bağ evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında oturulamaz hale geldi.
Belenyaka Mahallesi\'nde eşi 70 yaşındaki Fadime Demirel ile birlikte oturan 75 yaşındaki Mehmet Demirel\'e ait evde, dün saat 20.00\'de, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ahşap binayı kısa sürede sardı. Alaşehir itfaiyesi yangını komşu evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Evin boş olması sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.
Demirel çiftinin, üzüm sezonunun sona ermesiyle Alaşehir İlçesi\'ndeki evlerine taşındığı belirtildi. Yangın haber alan Mehmet Demirel, gelerek üzgün halde yanan evini izledi. Demirel, \"Ev boştu. \'Yangın çıktı\' dediler, geldim. Nasıl olduğunu, nasıl çıktığını bilmiyorum\" dedi.
Görgü tanığı Ali Külcü, \"Sanayide işyerim var. Evime gidiyordum. Buradan geçerken, alevlerin yükseldiğini gördüm, muhtarı aradım. Ama alevler çok yüksekti, ev bir anda kül oldu\" dedi.
Belenyaka Mahallesi Muhtarı Ahmet Yücel, \"Yangın var\' diye telefon geldi. Ben de itfaiyeyi aradım. Olay yerine geldik. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgimiz yok. Evde yaşayan Mehmet Demirel Alaşehir\'e taşınmış. Ev boşmuş\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin DOĞANALAŞEHİRManisa DHA MANİSA AlaşehirBelenyaka MahallesiFadime DemirelMehmet DemirelAlevlerAlaşehirEvinYangınınDemirelYangınMehmet DemirelgelerekNasılGörgüAli KülcüEvimeBuradanAmaBelenyaka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24