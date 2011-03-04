-BAF'TA TOPLU MEZAR LEFKOŞA (A.A) - 04.03.2011 - Kıbrıs Rum kesiminin Baf bölgesindeki Konya (Konia) köyü yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında, 1964'te Rumlarca öldürülen Kıbrıslı Türklerin gömülü olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Rum Politis gazetesinin haberine göre, Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından, Konya köyünün girişindeki bir bölgede son birkaç gündür yapılan kazılarda, 14 Şubat 1964'de Baf'ta öldürülen 4 Kıbrıslı Türke ait olduğuna inanılan kemiklere rastlandı. Sözkonusu kemiklerin, yaşları 18, 27, 36 ve 40 olan dört Kıbrıslı Türk erkeğe ait olduğu düşünülüyor, ancak kesin veriler yapılacak DNA testi sonrasında ortaya çıkacak. Haberde, bölgenin ulaşılması zor bir yerde olması ve kemiklerin yüzeye yakın bulunmasından dolayı kazıların elle devam ettiği, bu nedenle çalışmaların yavaş ilerlediği belirtildi. Politis gazetesinin haberinde ayrıca, Kıbrıslı Türklerin gömülü oldukları yere ilişkin bilginin bir Rum tarafından verildiği, bölgedeki çalışmaların gelecek hafta tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Kıbrıslı Türk, Rum ve BM temsilcilerinden oluşan Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs'ta Türk ve Rum kayıpların akıbetini araştırmak için iki tarafta da kazılar yapıyor.