T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAF'TA TOPLU MEZAR LEFKOŞA (A.A)

04 Mart 2011 14:27

-BAF'TA TOPLU MEZAR  LEFKOŞA (A.A) - 04.03.2011 - Kıbrıs Rum kesiminin Baf bölgesindeki Konya (Konia) köyü yakınlarında yapılan kazı çalışmalarında, 1964'te Rumlarca öldürülen Kıbrıslı Türklerin gömülü olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Rum Politis gazetesinin haberine göre, Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından, Konya köyünün girişindeki bir bölgede son birkaç gündür yapılan kazılarda, 14 Şubat 1964'de Baf'ta öldürülen 4 Kıbrıslı Türke ait olduğuna inanılan kemiklere rastlandı. Sözkonusu kemiklerin, yaşları 18, 27, 36 ve 40 olan dört Kıbrıslı Türk erkeğe ait olduğu düşünülüyor, ancak kesin veriler yapılacak DNA testi sonrasında ortaya çıkacak. Haberde, bölgenin ulaşılması zor bir yerde olması ve kemiklerin yüzeye yakın bulunmasından dolayı kazıların elle devam ettiği, bu nedenle çalışmaların yavaş ilerlediği belirtildi. Politis gazetesinin haberinde ayrıca, Kıbrıslı Türklerin gömülü oldukları yere ilişkin bilginin bir Rum tarafından verildiği, bölgedeki çalışmaların gelecek hafta tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Kıbrıslı Türk, Rum ve BM temsilcilerinden oluşan Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs'ta Türk ve Rum kayıpların akıbetini araştırmak için iki tarafta da kazılar yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24