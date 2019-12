-BAFTA ADAYLARI BELLİ OLDU LONDRA (A.A) - 18.01.2011 - İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu. İngiltere Kralı 6. George'un tahta çıkması ve kekemeliğini konuşma terapistiyle aşmaya çalışmasını konu alan "The King's Speech" BAFTA ödülleri için 14 dalda aday gösterilirken, Natalie Portman'ın oynadığı "Black Swan" 12 dalda aday oldu. BAFTA 2011 ödülleri için bazı kategoriler ve adaylar şöyle: En İyi Film: Black Swan, True Grit, Inception, The King's Speech, The Social Network. En İyi Yönetmen: Darren Aronofsky-Black Swan, David Fincher-The Social Network, Tom Hooper-The King's Speech, Christopher Nolan-Inception, Danny Boyle-127 Hours. En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Eisenberg-The Social Network, Colin Firth-The King's Speech, James Franco-127 Hours, Javier Bardem-Biutiful, Jeff Bridges-True Grit. En İyi Kadın Oyuncu: Annette Bening-The Kids Are All Right, Julianne Moore-The Kids Are All Right, Noomi Rapace-The Girl with the Dragon Tattoo, Natalie Portman-Black Swan, Hailee Steinfeld-True Grit. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christian Bale-The Fighter, Pete Postlethwaite-The Town, Andrew Garfield-The Social Network, Mark Ruffalo-The Kids Are All Right, Geoffrey Rush-The King's Speech. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Adams-The Fighter, Helena Bonham Carter-The King's Speech, Barbara Hershey-Black Swan, Lesley Manville-Another Year, Miranda Richardson-Made in Dagenham. En İyi İngiliz Filmi: 127 Hours, Another Year, Four Lions, The King's Speech, Made in Dagenham. BAFTA ödül töreni 13 Şubatta yapılacak.