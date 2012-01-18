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Dünya

BAFTA adayları belli oldu ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 01:14

-BAFTA adayları belli oldu ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.      Siyah-beyaz "The Artist" filmi, 12 dalda aday gösterilirken, Soğuk Savaş döneminde geçen bir casus filmi olan "Tinker Tailor Soldier Spy" 11 dalda ve Martin Scorsese'nin "Hugo" adlı filmi de 9 dalda aday oldu.   BAFTA 2012 ödülleri için bazı kategoriler ve adaylar şöyle:      En İyi Film: "The Artist", "The Descendants", "Drive", "The Help", "Tinker Tailor Solider Spy"     En İyi Yönetmen: Michel Hazanavicius "The Artist", Nicolas Winding Refn "Drive", Martin Scorsese "Hugo", Tomas Alfredson "Tinker Tailor Soldier Spy", Lynne Ramsay "We Need to Talk About Kevin" En İyi Erkek Oyuncu: Brad Pitt "Moneyball", Gary Oldman "Tinker Tailor Soldier Spy", George Clooney "The Descendants", Jean Dujardin "The Artist", Michael Fassbender "Shame" En İyi Kadın Oyuncu: Berenice Bejo "The Artist", Meryl Streep "The Iron Lady", Michelle Williams "My Week with Marilyn", Tilda Swinton "We Need to Talk About Kevin", Viola Davis "The Help" En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christopher Plummer "Beginners", Jim Broadbent "The Iron Lady", Jonah Hill "Moneyball", Kenneth Branagh "My Week with Marilyn", Philip Seymour Hoffman "The Ides of March" En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Carey Mulligan "Drive", Jessica Chastain "The Help", Judi Dench "My Week with Marilyn", Melissa McCarthy "Bridesmaids", Octavia Spencer "The Help" En İyi İngiliz Filmi: "My Week with Marilyn", "Senna", "Shame", "Tinker Tailor Solider Spy", "We Need to Talk About Kevin" En İyi Yabancı Film: "Incendies", "Pina", "Potiche", "A Separation", "The Skin I Live In"  BAFTA ödül töreni, 12 Şubat'ta yapılacak. 

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