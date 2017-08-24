Bafra’da tarihi bina yangında kül oldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN’un Bafra İlçesinde ahşap tarihi bir binada çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Bafra İlçesi’nde bulunan Cumhuriyet mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Koruma altında olduğu öğrenilen ve kullanılmayan ahşap tarihi binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Güçlükle kontrol altına alınan yangın da can kaybı yaşanmazken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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