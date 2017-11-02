Bafra'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra ilçesinde bir restorana yapılan silahlı saldırıda 1 kişi başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir restoranın cam kenarında oturan 26 yaşındaki Ramazan Nar, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan Ramazan Nar, ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı arıyor.



FOTOĞRAFLI