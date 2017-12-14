Bafra'da odun hırsızlığına 2 gözaltı

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait, kesilmiş odunları çaldıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Bafra ilçesi Akalan Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait kesilmiş odunların çalındığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri, odunların taşındığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette bulunan H.K. ve S.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.