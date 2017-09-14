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Bafra'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (DHA) - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir evin bodrumundaki fındık çuvallarını çalmaya kalkıştığı iddia edilen E

14 Eylül 2017 01:17

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde bir evin bodrumundaki fındık çuvallarını çalmaya kalkıştığı iddia edilen E.T., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bafra İlçesi Altınyaprak Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir evin bodrumuna, çuvallarda bulunan fındığı çalmak için girdiği iddia edilen 21 yaşındaki E.T.\'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, E.T.\'yi bodrumda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.T.\'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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