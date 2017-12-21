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Bafra'da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, refüje çarparak takla atan hafif ticari araç karşı şeritte ters döndü

21 Aralık 2017 20:39

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde, refüje çarparak takla atan hafif ticari araç karşı şeritte ters döndü. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 
Samsun\'un Bafra ilçesi Kelikler Mahallesi\'nde Sinop\'tan Samsun yönüne giden Suat Ö. idaresindeki 61 JC 964 plakalı hafif ticari araç, yağmurda kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. Takla atarak metrelerce sürüklenen araç ters döndü. Kazada sürücü Suat Ö., Habibe Ö., Zeynep A.Ö., Aşkın D. ile Nuray D. araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma aşlatıldı.

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