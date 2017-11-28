Bafra Cezaevi'ne silahlı saldırı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi yaralandı.

Olay Bafra lçesi Sarıçevre Mahallesi\'nde bulunan Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir kamyonet ile gelen şüpheliler, araç içerisinden cezaevine tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Açık Cezaevi bölümünde görevli bir kadın personel yaralandı. Yaralı jandarma ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve bir saçmanın isabet ettiği kadın Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilerek ifadesi alındı. Saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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