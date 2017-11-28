T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bafra Cezaevi'ne silahlı saldırı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na silahlı saldırı düzenlendi

28 Kasım 2017 19:21

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi yaralandı.
Olay Bafra lçesi Sarıçevre Mahallesi\'nde bulunan Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir kamyonet ile gelen şüpheliler, araç içerisinden cezaevine tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Açık Cezaevi bölümünde görevli bir kadın personel yaralandı. Yaralı jandarma ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve bir saçmanın isabet ettiği kadın Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilerek ifadesi alındı. Saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRBAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraTipi Kapalı CezaKurumuOlay BafraSarıçevre MahallesiBafraPlakasıAçılanAçık CezaeviYaralıBafra Devlet HastanesineSağlıkJandarma KomutanlığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24