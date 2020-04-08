‘Bafra Cezaevi’nde koronavirüs iddiası

Samsun’un Bafra Cezaevi’nde 3 yıldır bulunan 70 yaşındaki hükümlü Mehmet Yeter’in geçen hafta Koronavirüs nedeniyle öldüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nü haberine göre, Bafra Cezaevinde tutuklu bulunan ve şeker hastası olan Mehmet Yeter, sağlık sorunları nedeniyle 16 Mart’ta 19 Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildiği ve 23 Mart tarihinde sol bacağının kesildiği öğrenildi. 26 Mart’da hastaneden taburcu edilerek bu kez de Samsun T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde fenalaşan Mehmet Yeter tekrar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Mehmet Yeter isimli hükümlü Covid-19 hastalığına bağlı nedenlerden dolayı vefat etmiştir. Kişinin ailesine ulaşılamamıştır. Şahsın bulaşıcı salgın hastalık sebebiyle vefat etmiş olması sebebiyle morg gibi ortak sağlık kullanım alanlarında uzun süre bekletilmesinin toplum sağlığının riske sokması ve bulaşıcı hastalık yayılma riskinin artması sebebiyle gerekli önlemler alınarak bekletilmeden talimatın tarafınıza ulaşmasıyla kişinin defin edilmesi rica olunur" ifadelerine verildi.

Mehmet Yeter’in cenazesi, savcılığın yazısının ardından Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağa verildi.

Ailesinden tepki: Ölüm haberini önceki gün bir mahkumun beni aramasıyla öğrendim

Mehmet Yeter’in oğlu Ferhat Yeter, babasının öldüğü bilgisinin cezaevi yönetimi tarafından kendisine bildirilmediğini iddia ederek, "Ölüm haberini önceki gün bir mahkumun beni aramasıyla öğrendim” dedi.

Hastane görevlileri, babasına yapılan 3 testin de negatif çıktığını söylemiş

Babasının ölümünü araştıran Yeter, “bacağının kesilmesinden tekrar cezeavine götürülüyor. İnsanlarla temas ettikten sonra fenalaşıyor ve tekrar hastaneye sevk edildiğinde yaşamını yitiriyor” dedi. Yeter savcılığın yazısına karşın hastane görevlilerinin babasına yapılan 3 testin negatif çıktığını söylediğini kaydetti.