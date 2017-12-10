Bafetimbi Gomis’ten Mustafa Yumlu’ya tepki

Galatasaray'ın futbolcusu Bafetimbi Gomis, kırmızı kart gördüğü Akhisarspor maçından sonra Mustafa Yumlu'ya tepki gösterdiği öğrenildi. Gomis'in "Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem" dediği söylendi.

Galatasaray ile Akhisar arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis’in, maç sonunda pozisyonun içindeki diğer isim Mustafa Yumlu ile fair-play çerçevesinde konuştuğu ortaya çıktı.

2-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda harika bir oyunla Akhisar’ı 4-2 mağlup eden ve maç fazlasıyla tekrar liderliğe oturan Galatasaray’da Gomis 68. dakikada Mustafa Yumlu’ya vurduğu gerekçesiyle kırmızı kart ile oyun dışında kalmıştı.

Akhisar’da Mustafa Yumlu, maç sonunda Gomis’in kendisinin yanına gelerek özür dilediğini iddia etmişti. Ancak golcü oyuncunun özür dilemediği, sadece fair-play çerçevesinde Mustafa Yumlu ile konuştuğu ortaya çıktı.

Soyunma odasında Mustafa Yumlu’nun yanına giden Gomis’in,’’Ben bu ülkede iyi niyetiyle bilinen bir futbolcuyum. Kısa sürede burada taraflı tarafsız herkesin sevdiği bir isim olduğumu düşünüyorum. Bunun bozulmasını da istemem. Futbolda sahada yaşanan şey, orada kalır” diyerek fair-play için el sıkıştığı öğrenildi.(Sözcü/Skor)