Bafetimbi Gomis'ten ekstra mesai!

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 7 gol atmasına karşın son iki haftayı golsüz kapatan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, evine özel antrenör çağırarak ekstra çalışmalara başladı.

Florya'da takımca yapılan antrenmanlarla yetinmeyen Fransız futbolcu, gol krallığında 7 golle zirveyi 3 futbolcuyla paylaşmasına rağmen bununla yetinmiyor. Son iki haftada pozisyon bulmasına rağmen gol atamayan 32 yaşındaki santrfor, evinde özel hoca ile çalışarak gollerine devam etmeyi planlıyor.

"Gollerime Konya'da yeniden başlamalıyım!"

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre milli maçlar nedeniyle verilen arada günde 3 seferden toplam 4 saat çalıştı. Gomis, bunun için masraflarını kendisi karşılayarak İstanbul’a özel bireysel koçunu getirdi.

Evinde her gün 1 saat fitness, güçlendirme ve havuz çalışması yapan Gomis, yardımcı hoca Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde idmandan sonra da şut çalışması yaptı. Gomis, “Derbi değil, bu hafta Konya’da gollerime yeniden başlamalıyım” diyor.