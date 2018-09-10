Bafetimbi Gomis'in yeğeni öldürüldü

Saint Etienne, eski futbolcusu ve Bafetimbi Gomis'in akrabası 19 yaşındaki William Gomis'in Fransa’nın güneyindeki La Seyne-sur-Mer’de meydana gelen silahlı saldırıda vurularak hayatını kaybettiği haberini doğruladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis’in neden silahlı saldırıya uğradığıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, polisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. William Gomis’in kardeşlerinden biri de geçtiğimiz haftalarda sokakta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ayrıca olay yerinde 14 yaşında bir çocuk da hayatını kaybetti.

Saint Etienne kulübünden yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Saint Etienne olarak eski oyuncumuz William Gomis'in trajik ölümünü üzüntü içinde öğrendik. 15 yaşından beri kulübümüzde top koşturan Gomis, takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından çok seviliyordu.

"1998 sınıfından beraber geldiği arkadaşları, Arnaud Nordin, Mahdi Camara, Cyril Martin-Pichon, Ronael Pierre-Gabriel ve Anthony Maisonnial'le çok iyi ilişkileri vardı. Gomis'le Haziran ayında 5 yıllık birlikteliğimizi sonlandırmıştık.

"Kulüp çalışanları, oyuncuları ve antrenörleri, William'ın ani ölümüyle çok derinden etkilendi. Ailesine baş sağlığı diliyoruz"

Bafetimbi Gomis'ten taziye mesajı

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olan Gomis, cinayete kurban giden akrabası William için sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 19 yaşındaydı. Huzur içinde uyu, kardeşim. Ailesi, yakınları ve dostları için başsağlığı diliyorum. Böyle trajediler karşısında bir araya gelmeliyiz. Hep birlikte, barışı yeniden kurmalıyız" ifadelerini kullandı.