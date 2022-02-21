Bafetimbi Gomis: Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz

Bafetimbi Gomis'ten Göztepe maçı yorumu: Galatasaray aşıkları için gollerimi attım

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendiği maçta penaltıdan iki gol atan Bafetimbi Gomis, karşılaşma sonrası konuştu, "Galatasaray aşıkları için gollerimi attım" dedi.

Göztepe maçı sonrası düşüncelerini açıklayan Bafetimbi Gomis, "İyi hissediyorum. Bu akşam takım oyununu iyi oynadık. 1-2 haftadır iyi gidiyorduk, her şey mükemmel olmasa da bugün yapabileceklerimizi kanıtladık" dedi.

"Aldığımız galibiyeti Omar Elabdellaoui'ye armağan ediyorum" diyen Gomis, "Çok zor süreç geçti. Omar, bu maçın kahramanı. Takım arkadaşları olarak ona yardım etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak Galatasaray aşıkları için gollerimi attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.