Bafetimbi Gomis Süper Lig'e mi dönüyor?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerin, transfer listelerinde Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp başkanı Murat Sancak, eski Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis ile görüşeceklerini belirtirken, Danny Welbeck ve Mario Balotelli'nin de gündemlerinde yer aldığını söyledi.

Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak "Bafetimbi Gomis şu anda İstanbul'da. Bizim için gelmedi ama Gomis ile görüşeceğiz. Listemizde Welbeck ve Balotelli de var" dedi.

Sancak ayrıca Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak daha sonra artan ücret nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Sancak, "Badou Ndiaye ile anlaşmaya varmıştık. Fakat konu Adana Demirspor ve Murat Sancak olunca transfer için istenen ücret arttı. Bu nedenle transferden vazgeçtik" dedi.

Murat Sancak, ayrıca Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu'nun transferinden de kulübünün 10 milyon TL istemesi nedeniyle vazgeçtiklerini ifade etti.

Sancak; Gökhan Gönül ve Lukas Podolski ile ilgilenmediklerini de sözlerine ekledi.