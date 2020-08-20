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Spor

Bafetimbi Gomis saha içinde fenalaştı!

20 Ağustos 2020 22:25

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan Fransız yıldız, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli Jeddah ile deplasmanda oynanan mücadelede fenalık geçirdi.

Kariyerinde bir çok kez aynı durumla karşı karşıya kalan eski Galatasaraylı Gomis, Türkiye’de oynadığı dönemde de Kasımpaşa maçında baygınlık geçirmişti.

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