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Spor

Bafetimbi Gomis: Kaderimde Galatasaray var

"Galatasaray'a 3 sene önce gelsem şampiyonluk yaşayacaktım"

18 Haziran 2017 13:23

Galatasaray'ın bir süredir transferi için çalışma yürüttüğü 31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübe transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 30 yaşını geçtiğini ve kulüp şampiyonluğu bulunmadığını belirten forvet, "Kaderimde Galatasaray var, 3 sene önce gelsem şampiyonluk yaşayacaktım" dedi.

Bafetimbi Gomis'ten şık hareketler ve goller

Sabah'ın haberine göre bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'ye ait olan ve son sezonunda kiralık oynadığı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın önerdiği yıllık 3 milyon Euro garanti ücreti reddeden Gomis, Galatasaray'ın 3.2 milyon Euro yıllık ücret teklifini kabul ettti.

31 yaşındaki Senegal asıllı Fransız forvetin menajeri Etienne Mendy transfere ilişkin, “Galatasaray ile olan transfer meselemiz yüzde 99 bitti. 1-2 küçük detay kaldı. Pazar ya da Pazartesi günü sonuçlanır” açıklamasını yaptı.

 

 

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