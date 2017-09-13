Bafetimbi Gomis: Irkçılığa hayır

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarların "Irkçılığa hayır; Hepimiz Gomis'iz" yazılı pankartının önünde kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Geçen günlerde 'sosyal medya fenomeni' Hakan Hepcan, siyah futbolcu için "maymun" diyerek ırkçı hakarette bulunmuş, ardından Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak "Maymun' kelimesinin ırkçı söylem ifade ettiğini bilmediğini" söylemişti.

Fransız futbolcu için kullanılan ırkçı söylem futbol camiasında Pascal Nouma gibi futbolcular tarafından da eleştirilmiş, eski-yeni futbolcular Gomis'e destek mesajları göndermişti.