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Spor

Bafetimbi Gomis: Goller sadece benim değil, tüm takımın golleriydi

Fransız yıldız, ligin 5'inci haftasında 7 gole ulaştı

17 Eylül 2017 01:15

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı evinde 2-0 mağlup ettiği maçta iki golün de sahibi olan Bafetimbi Gomis, maç sonu "Goller benim değil, tüm takımın golleriydi" diye konuştu.

Ligde 5 haftada 7 gole imza atan Fransız yıldız, Antalyaspor beraberliğinin ardından bu galibiyetin kendilerine ve taraftarlarına iyi geldiğini söyledi.

Bafetimbi Gomis, maç sonu şöyle konuştu:

"Kasımpaşazor bir takımdı. Kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu ve bunun için soğukkanlılığımı korudum. Topu kaleyi atarken de kaleci ve defansı geçtim. Bunlar sadece Bafe Gomis'in golleri değil, takımın golüydü.

Gol attığım için mutluyum ama önemli olan Galatasaray'ın kazanmasıydı. Antalyaspor maçının ardından kazanmak iyi oldu. Evimizde kazanıp taraftarlara böyle bir mutluluk yaşatmak da ayrıca güzel oldu.

Beni buraya Cenk Ergün getirdi ve adaptasyon sürecimde çok yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiği için ben buradayım."

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