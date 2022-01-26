Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki Fransız golcünün menajeri transferi için İstanbul'da yönetimle görüşme yaptı.

Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 3'e inen Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de gol kralı olan eski oyuncusu ile masaya oturdu.

Cimbom, gol yollarındaki sıkıntıyı da çözmek için Al-Hilal'de sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'le prensipte anlaştı.

İstanbul'a gelen 36 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı. Arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, Gomis'in de yeniden Galatasaray'da forma giymek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, 2017-18 sezonunda attığı 29 golle sarı-kırmızılı takımı şampiyon yapmıştı.

Başkan Elmas doğruladı

Taraftarlar da sosyal medyada Gomis'e yönelik mesajlar yazarak, Fransız golcüyü tekrar takımda görmek istediklerini dile getirdi. Yönetim bu hamleyle üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor. Başkan Burak Elmas, dün Habertürk'te yaptığı açıklamada Gomis'le görüştüklerini bildirip transferi doğruladı. Takımı genç ve acemi bulan Torrent, deneyimli futbolcunun liderliğinden faydalanmak istiyor. Ünlü forvet, 2018 yazında 6 milyon Euro'ya Al- Hilal'e satılmıştı.