Bafetimbi Gomis: "Takım oturduktan sonra bu tip maçları kazanacağız"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın Beşiktaş\'a 3-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş\'ın iyi bir takım olduğunu söyleyen Gomis, \"Tabii bugün biraz yazık oldu. Birinci golde kişisel bir hata var. Bu gol onlara güven verdi. Daha sonra fark açıldı. Beşiktaş 3-4 senelik bir takım, gerekli olgunluğa ulaşmış bir takım. Biz bundan sonra daha çok çalışacağız. Bu sezon iyi şeyler yaptık, daha iyi şeyler yapmak için çalışacağız\" dedi.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından galibiyet çıkaramadıklarının hatırlatılması üzerine Gomis, \"Bu, futbol ve maalesef bazen kaybediyorsunuz. Biz ilerleyeceğiz, bu maçtan önce 13-14 maçlık bir bölüm var, birincilik var. Yeni bir takımız. Takım oturduktan sonra biz bu tip maçları kazanmaya başlayacağız\" diyerek sözlerini tamamladı.