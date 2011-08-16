-Baf sahilleri yılda bir metre denize gömülüyor LEFKOŞA (A.A) - 16.08.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından yapılan araştırmada, Baf sahillerinin büyük bir tehlike altında olduğu, 1985'ten bu yana denizin yılda bir metre sahil kesimini ''yuttuğu'' belirtildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1985 yılından bugüne kadar Baf'ın Yeroşibu Belediyesi sahil kesiminde, 20-40 metrelik sahil alan erozyon nedeniyle yok oldu. Yapılan hesaplamalarda denizin, yılda bir metre sahil alanını ''yuttuğu'' belirlendi. Baf'ın Poli bölgesinde sorunun daha da büyük olduğuna dikkat çekildi. Yeroşibu Belediye Başkanı, bu soruna karşı mücadele etmek amacıyla toplam 12 dalgakıran inşa edileceğini açıkladı. Poli Belediye Başkanı da halen 4 dalgakıran inşasının devam ettiğini, bunun ilk aşama olduğunu söyledi.