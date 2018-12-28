BAE'nin ardından bir ülke daha Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ardından Bahreyn de Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kapattığı Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtığını duyurdu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden görevine başladığı duyuruldu.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Bahreyn'in Suriye ile ilişkileri sürdürmek istediği belirtilen açıklamada, Manama'daki Şam Büyükelçiliğinin de görevini sürdürdüğü ve iki ülke arasındaki uçuşların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bahreyn, Suriye'de 2011'de çatışmaların patlak vermesinden bir süre sonra Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

BAE'nin de dün Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden görevine başladığı duyurulmuştu.