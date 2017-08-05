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Dünya

BAE'nin ABD Büyükelçisi: Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi Yusul Uteybe'nin posta adresi hack'lendi

05 Ağustos 2017 14:02

Elektronik posta adresinin hack'lenmesinin ardından yüzlerce gizli maili ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi Yusul Uteybe'nin Türkiye hakkındaki bir maili de ortaya çıktı. Uteybe'nin The New York Times gazetesinden bir köşe yazarına attığı elektronik postada "Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem" dediği öğrenildi.

Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye karşı bölgesel muhalefetini ortaya koyar nitelikte. Daily Sabah gazetesinin haberinde sözü edilen mailin Nisan ayında yazıldığı belirtildi. Yusuf Uteybe, Katar krizinin başlamasından çok önemli bir rol oynayan bir diplomat olarak biliniyor. Uteybe'nin 'yakın dostluk kurduğu' ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kuschner aracılığıyla, ABD'nin Katar krizine yönelik tutumunda etki sahibi olduğu iddia ediliyor.

Büyükelçi Uteybe Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı mailde haddini aşarak"Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem" dediği ortaya çıktı.

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