BAE'e de kargo uçağı düştü: 6 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şerce Emirliği'nde, havaalanı yakınında kargo ucağı düştü. Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın tümünün öldüğü bildirildi.

BAE Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Şeyh Halid El Kasimi, uçağın Şerce havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 3,2 kilometre ötede düştüğünü söyledi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirten El Kasimi, düşen uçağın tipinin Boeing 707 olduğunu kaydetti.

Kazanın ardından havaalanında iniş ve uçuşların durdurulduğu belirtildi.