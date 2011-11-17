-BAE'den saldırıya kınama DUBAİ (A.A) - 16.11.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı kınadı. BAE'nin resmi haber ajansı WAM, BAE Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cuma el Cunaybi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, BAE'nin saldırıyı kınadığını ve diplomatik misyonunun güvenliğinden Suriye hükümetini sorumlu tuttuğunu bildirdi. Haberde, Cunaybi'nin, ''Suriye hükümetinin diplomatik misyonumuzun iş akışını güvence altına alma ve personelimizin güvenliğini sağlamaya yönelik prosedürleri yerine getiremediği çok açıktır'' sözlerine yer verildi. Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınması kararını protesto eden Beşşar Esad yanlılarının, bugün Şam'daki BAE Büyükelçiliği'ne taşlarla saldırdıkları, binanın duvarlarına yazılar yazdıkları bildirilmişti.