-BAE'DEN KORSANLARA YÖNELİK OPERASYON DUBAİ (A.A) - 02.04.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Umman Denizi'nde korsanların kaçırdığı gemiyi kurtarmak için düzenlediği askeri operasyon sonucu mürettabat kurtarıldı, korsanlar gözaltına alındı. WAM ajansı, ABD 5. Filosu ile işbirliği yapan BEA özel birliklerinin, kargo gemisi Arrillah 1'i kaçıran korsanlara karşı düzenlediği operasyonda mürettebatı kurtardığını, korsanların gözaltına alındığını kaydetti. Avustralya'dan BAE'nin Cebel Ali limanına giden Arrillah 1 adlı geminin dün korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.