BAE'den bir ilk: Dünyanın ilk yapay zekâ bakanı...

Dünyanın ilk yapay zekâ bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nde göreve başladı.Arabian Business sitesinin haberine göre BAE'de dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti. 27 yaşındaki Ömer bin Sultan el Ulema, Yapay Zekâdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Yeni bakanlık BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından Twitter’da duyuruldu. Maktum "Yeni hükümet bilgiyi geliştirmek isteyen, bilimi ve araştırmayı destekleyen bir hükümet" ifadelerini kullandı. Genç bakan Ulema'nın geliştirilmiş bilim ve gıda güvenliğinden de sorumlu olacağı belirtiliyor.

BAE, güncel teknolojik gelişmelerin ön sıralarında yer alma hedefiyle hareket ediyor. Ülkenin 2117 yılında Mars'a yerleşim kurmayı hedefliyor.