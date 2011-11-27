-BAE'de 5 aktiviste hapis cezası ABU DABİ (A.A) - 27.11.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet güvenlik mahkemesi, siyasi özgürlük için kampanya yapan 5 aktivisti 3 yıla kadar hapis cezalarına çarptırdı. Mahkemenin 3 kişilik yargıç heyeti, diğer sanıkların hükümet karşıtı görüşlerini yazma imkanı veren internet sitesinin sahibi Ahmed Mansur'u 3 yıla mahkum ederken, diğerlerine 2'şer yıl hapis cezası verdi. 5 aktivist, seçimlerle belirlenecek parlamento talebini de içeren siyasi reformları öngören dilekçeye imza atmalarının ardından Nisan ayında tutuklanmıştı. Kampanya internet üzerinden başlatılmıştı. Sanıklar, ülke yönetimindekilere hakaret, ulusal güvenliği tehdit, halkı protestolara teşvik ve seçimleri boykot çağrısı yapmakla suçlanmıştı. İki haftadır açlık grevi yaptığı belirtilen sanıkların, duruşmaya katılmadığı kaydedildi. İnsan hakları örgütleri, aktivistlerin, terör sanıklarının yargılandığı ve temyiz hakkı verilmeyen mahkemede yargılanmasına tepki gösterdi.