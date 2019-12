BAE: Yemen'den gelen bir kargo patlayıcı materyal içeriyor

T24

ABD ve İngiltere’de Amerikan uçaklarında şüpheli paketlerde patlayıcılar aranırken, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir yetkili, Dubai’ye Yemen’den gönderilen bir kargonun patlayıcı materyaller içerdiğini söyledi



Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, havayoluyla ABD’ye gönderilen "patlayıcı aletin" bir kurye firmasının bölgesel merkezinde bulunduğunu belirterek, kargonun çıkış noktasının Yemen olduğunu kaydetti.



Yetkili, patlayıcı aletin bulunmasının ardından dünyadaki bazı güvenlik kurumları ve istihbarat örgütleriyle yakın işbirliği yapıldığını ifade ederek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.





CNN LONDRA’DA UPS’YE AİT KARGO UÇAĞINDA BOMBA BULUNDUĞUNU DUYURDU



Amerikan yayın kuruluşu CNN, Yemen’den ABD’nin Şikago kentine giden bir kargo uçağında bomba bulunduğunu iddia etti.



CNN, İngiltere’nin başkenti Londra’da United Parcel Service (UPS) şirketine ait uçakta yapılan aramada bomba haline dönüştürülmüş bir töner kartuşunun bulunduğunu belirtti.



CNN’nin haberine karşılık Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uçakta şüpheli bir paket bulunduğunu, ancak yapılan ilk testlerde pakette patlayıcı izine rastlanmadığını bildirdi.



Bu arada, aynı şirkete ait 2 kargo uçağının ABD’nin Philadelphia havaalanında, bir diğerinin de New Jersey eyaletinin Newark havaalanında şüpheli paket olduğu gerekçesiyle inceleme altına alındığı bildirildi.



Amerikalı yetkililer UPS’ye ait bir kamyonun da New York kentinde incelenmekte olduğunu söyledi.



AMERİKAN KARGO ŞİRKETİ FEDEX, DUBAİ’DEKİ TESİSLERİNDE ŞÜPHELİ BİR PAKETE EL KOYULDUĞUNU BİLDİRDİ



FedEx sözcüsü Maury Lane, yerel yetkililerin, Federal Soruşturma Bürosu ile işbirliği halinde, Dubai’deki tesiste Yemen’den gelen şüpheli bir pakete el koyduklarını belirtti.



Lane, FedEx’in, ek güvenlik önlemleri çerçevesinde, Yemen’den gelen sevkıyatları durdurduğunu kaydetti.





ABD’DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ



Şüpheli paketler bulunduğu gerekçesiyle ABD’nin Newark havaalanında güvenlik birimlerince incelemeye alınan United Parcel Service’e (UPS) ait kargo uçağında ve New York’ta yine UPS’e ait bir kamyonda bomba ya da patlayıcı madde bulunmadığı bildirildi



CNN televizyonu tarafından verilen bilgide, Newark havaalanındaki kargo uçağında tehlikeli herhangi bir maddeye rastlanmadığı, aynı şekilde incelemeye alınan kamyonun da "temiz" çıktığı belirtildi.



Ancak UPS’e ait 2 kargo uçağının ABD’nin Philadelphia havaalanında halen incelenmekte olduğu bildirildi.





AMERİKALI YETKİLİLER, GELİŞMELERİN TERÖRLE BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR



Amerikan kargo şirketlerinin Londra ve Dubai’deki tesislerinde Yemen’den gelen şüpheli paketlere rastlanması, ABD’deki yetkilileri alarma geçirirken, birçok kentte kargo uçakları ve kamyonlarda arama yapıldı.



Amerikalı yetkililer, Yemen’den ABD’ye kargo uçaklarıyla sokulmak istenen şüpheli paketlerin, bir terör saldırısı planının parçası olup olmadığını araştırıyor.



Amerikan basınında yer alan haberlerde, paketlerin Chicago’daki dini mekanlara gönderildiği bildirilirken, CNN’in haberine göre, Amerikalı yetkililer, gelişmelerin arkasında Yemen’deki Arap yarımadası El Kaidesi’nin bulunduğunu tahmin ediyor.



Bir yetkili, şüpheli paketlerin terörizmle olası bir bağının araştırıldığını belirterek, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.



Bir diğer yetkili de şüpheli paketler gönderilmesinin, bir saldırıya hazırlık olarak, güvenlik önlemlerinin test edilmesi amacını taşıyabileceğini belirtti.



Beyaz Saray, Londra ve Dubai’de şüpheli paketlere rastlanmasının ardından, ABD Başkanı Barack Obama’nın, ulusal güvenlik yetkililerince, "potansiyel bir terörist tehdit"e dair uyarıldığını bildirdi.



Beyaz Saray açıklamasına göre, Obama, Amerikan istihbarat ve güvenlik birimleri ile İç Güvenlik Bakanlığına, Amerikan halkının güvenliği için gerekli adımları atmaları ve paketlerin bir terör saldırısı planının parçası olup olmadığını araştırmaları talimatını verdi.



Federal Soruşturma Bürosu’nun Chicago’daki sözcüsü Ross Rise, iki paketin Chicago’daki dini mekanlara gönderildiği bilgisini verirken, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de bu mekanlardan birinin bir sinagog olduğunu kaydetti.



Bu arada Emirates havayollarıyla Dubai’den New York’a gelmekte olan ve Yemen’den yollanan paketi de taşıyan uçağın Amerikalı güvenlik birimlerince karşılanacağı bildirildi.



Uçağa New York John F.Kennedy Havaalanına inişinde, Amerikan savaş jetlerinin eskortluk edeceği belirtildi.



FBI sözcüsü Richard Kolko, alınan bu önlemin nedeninin, uçakta Yemen’den gelen kargonun bulunması olduğunu, kargoyla ya da uçuşla ilgili bilinen bir tehdidin bulunmadığını söyledi





İNGİLTERE İLE YEMEN ARASINDAKİ DİREKT UÇUŞLAR DURDURULDU



İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Yemen’den ABD’ye gönderildiği belirtilen şüpheli paket olayının ardından, "Yemen’den İngiltere’ye direkt uçuşların durdurulduğunu" açıkladı.



İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında May, "İngiltere için güvenlik bir numaralı önceliğimiz olmaya devam etmektedir.



Uluslararası meslektaşlarımızla yakından çalışıyoruz ve çalışacağız da" ifadesini kullandı.



Doğu Midlands havaalanında bir kargo uçağı aranırken şüpheli bir paket bulunduğunu kaydeden May, bu paketin Yemen merkezli olup, ABD’de bir adrese gönderilmek istendiğinin belirlendiğini belirtti.



İçişleri Bakanı May, bu aşamada İngiltere’de herhangi bir noktanın hedef alındığı konusunda birşey söylenemeyeceğini ve acil bir şekilde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı. May ayrıca, "Güvenlik gerekçesiyle, şu anda Yemen’den İngiltere’ye direkt uçuşların durdurulduğunu" açıkladı.



YEMEN’DEN KARGO TAŞIYAN UÇAK, İKİ ASKERİ UÇAĞIN ESKORTLUĞUNDA NEW YORK’A İNDİ



Dubai-New York seferi yapan ve Yemen’den gönderilen kargoyu taşıyan yolcu uçağının, iki askeri uçağın eskortluğunda New York’taki JFK Havaalanı’na indiği bildirildi.



Amerikalı yetkililer, uçakla bağlantılı olarak bilinen bir tehdidin olmadığını, ancak tedbir amacıyla uçağa iki savaş uçağının eskortluk ettiğini kaydettiler.



ABD’deki yetkililer, Londra ve Dubai’de bulunan şüpheli paketlerin ardından, Yemen’den ABD’ye kargo taşıyan uçakları takip altına aldı.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Dubai ve Londra’da bulunan şüpheli paketlerin ikisinin de Yemen’den gönderildiğini ve ABD Başkanı Barack Obama’nın

olası bir terör tehdidi konusunda bilgilendirildiğini söyledi.



Yetkililerin, paketlerin Chicago’daki bir sinagog ve Musevi toplum merkezine gönderildiği yönündeki haberleri araştırdığı belirtildi.



Bir Amerikalı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, olayla ilgili bir terör bağlantısının ortaya çıkarılması durumunda, şüphelilerin en üst sırasında Arap yarımadası El Kaidesi’nin yer alacağını kaydetti.



Bir başka Amerikalı yetkili de şüpheli paketlerin, kargoların taranma süreci ve güvenlik birimlerinin tepkisini test etmek için gönderilmiş olabileceği bilgisini verdi.



Yetkili, olası bir saldırı planıyla ilgili istihbaratın, yurtdışındaki bir "müttefik" tarafından geldiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı da yaşanan paniğin ardından havayolu güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.



Washington’daki Yemen Büyükelçiliğinin sözcüsü Muhammed Albaşa yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla, şüpheli paketlerin içeriğiyle ilgili bir bilgimiz yok. Yemen hükümeti, tam kapsamlı bir inceleme başlattı. ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla yakın çalışıyoruz" diye konuştu.



ABD BAŞKANI OBAMA: "ABD’YE KARŞI ’İNANDIRICI BİR TERÖRİST TEHDİT’ ORTAYA ÇIKARILDI"

ABD



Başkanı Barack Obama, Yemen’den ABD’ye gönderilmek istenen iki şüpheli pakette patlayıcı madde bulunduğunu belirtti.



Obama, şüpheli paketlerle ilgili olarak Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, ABD’ye karşı ’inandırıcı bir terörist tehdidin’ ortaya çıkarıldığını ve şartların gerektirdiği sürece güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.



Olayın arkasında Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin olduğu şüphelerini dile getiren Obama, grubun karşı saldırılar planlamaya devam ettiğini, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in, olayla ilgili soruşturmada işbirliği yapma sözü verdiğini kaydetti.



Dubai ve Londra’da bulunan şüpheli paketlerle ilgili yapılan ilk incelemelerin, paketlerin "görünürde patlayıcı madde içerdiğini" belirlediğini ifade eden Obama, Amerikalı yetkililerin, paketlerin kaynağı ve herhangi başka bir saldırı planını ortaya çıkarmak için gereken her türlü çabayı göstereceğini söyledi.



Her iki paketin de, Chicago bölgesindeki Musevilere ait iki dini mekana gönderilmek istendiğini dile getiren Obama, yaşanan olayın, terörizme karşı tetikte olunması ihtiyacının altını çizdiğini de sözlerine ekledi.