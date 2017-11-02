BAE ve Ukrayna vizesiz seyahat anlaşması yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ukrayna arasında vizesiz seyahat dönemine geçilmesine karar verildi ve iki ülke arasında kültür alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai hükümdarı Şeyh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko arasında yürütülen müzakerelerin ardından iki ülke vizesiz rejime geçmeye karar verdi. Bundan sonra BAE ve Ukrayna pasaportuna sahip kişiler iki ülke arasında seyahat ederken vizeye ihtiyaç duymayacak.

Ukrayna ve Türk vatandaşları 2012’den bu yana Ukrayna ile yapılan anlaşma sayesinde iki ülke arasında vizesiz seyahat edebiliyor.