BAE ve Bahreyn, İsrail'le ilişkileri normalleştiren imzayı bugün Beyaz Saray'da atacak

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Beyaz Saray'da bugün atılacak imzalar ile Birleşik Arap Emrilikleri ve Bahreyn, Arap ülkeleri arasındaki bir tabuyu yıkarak İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecini başlatacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yapacağı seremoni TSİ 23.00'da başlayacak.

ABD'nin arabuluculuk yaptığı anlaşmaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zayani imzalayacak.

Bu vesileyle BAE ile Bahreyn, Mısır ve Ürdün'den sonra İsrail'le ilişkileri normalleştiren üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olacak.

Arka arkaya imzalanan anlaşmalar Türkiye ve Filistin'in sert tepkisini çekmişti.

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