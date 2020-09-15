BAE ve Bahreyn, İsrail'le ilişkileri normalleştiren imzayı Beyaz Saray'da attı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ABD'nin arabuluculuğunda yapılan normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. Liderler İngilizce, İbranice ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan anlaşma metinlerine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in arabuluculuğunu yaptığı İsrail ile BAE'nin 'ilişkileri tamamen normalleştirme' ve İsrail ile Bahreyn'in 'tam diplomatik ilişki kurma' anlaşmaları için Beyaz Saray'da imza töreni düzenledi.

Filistinlilerin 'Arap krallıklarının ihaneti' tepkisini gösterdiği, imzacı tarafların ise 'İran'a karşı birlik' vurgusunu yaptığı anlaşmalar için İsrail adına Başbakan Benyamin Netanyahu, BAE adına Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan ve Bahreyn adına Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani törene katıldı.

İsrail ile iki Körfez ülkesi arasında imzalanan ikili anlaşmaların yanı sıra, üç ülkenin de dahil olduğu bir anlaşma da gündemdeydi. Üç ülke arasındaki anlaşma Hz. İbrahim'e atfen İbrahim Mutabakatı olarak adlandırıldı.

"Seçimden sonra İran ile anlaşacağız"

Trump, Beyaz Saray'da tören öncesi gazetecilerle sohbetinde 5-6 ülkenin daha İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini söyledi. Törende de açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ve barış için önemli bir gün. Tarihin yönünü değiştirecek bir adım için buradayız. İsrail BAE ve Bahreyn normalleşme nalaşmasıyla turizm, sağlık ve güvenlik alanlarında birlikte çalışacak. Bu ülkeler dost."

Trump, seçimi kazanması halinde İran ile de anlaşma yapacaklarını öne sürerken, "Doğru zaman geldiğinde Filistin de bu barış çemberinin bir üyesi olacak. Seçimden sonra İran ile anlaşacağız" dedi.

"Bugün, barışın doğuşunu müjdeliyor"

İsrail Başbakanı Netanyahu da, "Bugün, barışın doğuşunu müjdeliyor" derken, barış anlaşmasının birkaç yıl önce hayal bile edilemeyeceğini söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Nahyan, ABD'ye arabuluculuk için teşekkür ederken "ABD liderlik göstererek Orta Doğu'da olumlu bir rol üstleniyor. Bugün imzaladığımız anlaşma bunun göstergesi" ifadesini kullandı.

Anlaşmaların içeriğine ilişkin ayrıntılar açıklanmadı

Anlaşmaların içeriğiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmazken, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi İsrail ile BAE arasındaki ikili anlaşmanın Bahreyn ile yapılan anlaşmadan daha uzun ve daha ayrıntılı olduğunu belirtti.

Anlaşmalara İsrail'de büyük oranda destek verilmesine rağmen bu girişimin ABD'nin BAE ve Bahreyn'e gelişmiş silah satmasıyla ve dolayısıyla da ABD'nin İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma politikasının değişmesiyle sonuçlanacağı yönünde düşünceler da gündemde.