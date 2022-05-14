BAE'nin yeni Devlet Başkanı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni Devlet Başkanı, ülkenin de-fakto lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından Federal Yüksek Konsey toplanarak Veliaht Prensi, ülkenin Devlet Başkanı olarak seçti.

Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu.

Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti.