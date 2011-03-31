-BAE LİBYA OPERASYONUNA KATILIYOR PARİS (A.A) - 31.03.2011 - Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Libya'ya yönelik koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonlara "kesinlikle katılacağını" açıkladı. BAE, daha önce koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla, Akdeniz'deki hava üslerine savaş uçakları gönderebileceği taahhüdünde bulunmuştu. -TUNUS KADDAFİ'NİN MAL VARLIĞINI DONDURDU- Tunus Başbakanı Beci Kayd Sebsi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkesindeki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı. Tunus medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Sebsi, ülkesinde önemli miktarda yatırımı bulunan Kaddafi'nin mal varlıklarını dondurma kararı aldıklarını bildirdi. Libya lideri Kaddafi ile ailesinin, Tunus'ta başta turizm ve akaryakıt sektörü olmak üzere birçok alanda yatırım ve işletmeleri bulunuyor. -BREGA ÇEVRESİNDE ÇATIŞMA- Bölgedeki AFP muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, başkent Trablus'un 800 kilometre doğusundaki Brega'da hükümet güçleri ve muhalifler arasında çatışmalar olduğunu, bölge üzerinde uçakların uçtuğunu ve 5 patlama sesinin duyulduğunu belirtti. Görgü tanıkları, muhaliflerin Brega'nın doğusunda, Ecdebiye kenti yolunda kontrol noktası oluşturduğunu, petrol terminalinin kimin kontrolünde olduğunun anlaşılamadığını söyledi. Muhaliflerin safına geçen Libya ordusundan Yüzbaşı Aved Alurfi, Brega'da sokak çatışmalarının olduğunu, Muammer Kaddafi'ye bağlı bazı grupların araçlarıyla kentte dolaşarak ateş açtığını iddia etti. Yüzbaşı, çatışmalarda bir muhalifin öldüğünü öne sürdü. -KUSSA'NIN İNGİLTERE'YE SIĞINMASI- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, İngiltere'ye sığınarak, görevinden istifa eden Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa'ya diplomatik dokunulmazlık teklifinde bulunulmadığını söyledi. Hague, Muammer Kaddafi hükümetinin en kıdemli üyelerinden biri olan Kussa'nın istifasının, Libya liderinin rejiminin "baskı altında ve parçalanmakta olduğunu" gösterdiğini kaydetti. -İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI FRATTİNİ- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Kaddafi'yi, Batılı güçlerin düzenlediği askeri operasyondan ziyade en yakın yardımcılarının görevlerini bırakmalarının iktidardan düşüreceğini söyledi. Frattini, Canale 5'e yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin görevden ayrılmasını sağlayacak olan şeyin, askeri operasyondan çok kendisine yakın kişilerin görevlerinden ayrılmalarını yüreklendiren güçlü uluslararası baskı olacağını savundu. İtalya Dışişleri Bakanı, Kaddafi'nin yardımcılarının, şimdiden, Libya'daki rejimin uluslararası olarak tecrit edildiğini ve Kaddafi'nin ulusal uzlaşının parçası olamayacağını anladıklarını veya anlayacaklarını kaydetti. -LİBYA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ- Libya'daki çatışma ve güvensizlik ortamından kaçan Türk vatandaşlarının Tunus üzerinden tahliye edilmesi sürüyor. Libya'da çatışmaların başlamasıyla bu ülkede çalışan Türk vatandaşlarının büyük gruplar halinde tahliyesinin ardından, bu akşam geç saatlerde yaklaşık 250 kişilik bir grubun Tunus sınırındaki Ras Cebir'e gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin Tunus ve Trablus büyükelçiliklerinin ve görevlilerinin organize ettiği tahliye operasyonuyla gelecek Türk vatandaşlarının büyük bölümünün bir Türk firmasının çalışanlarından oluştuğu belirtildi. Tahliye edilecek Türk vatandaşlarının Tunus'un Cerbe Havaalanı'ndan özel uçakla yurda gönderilmesi öngörülüyor.