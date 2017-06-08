BAE: Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesi, krize trajik bir sayfa açabilir

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım istemesinin krizde trajik bir fasıl açılmasına neden olabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, pazartesi günü "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik krizin çözülmesi için devreye girmişti. Türkiye ile Katar ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış ve dün AK Parti, Meclis'te Katar ile daha önce imzalanan uluslararası anlaşmaların öncelikle görüşülmesi önerisini Danışma Kurulu'na getirmişti. Katar ile Türkiye arasında jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması ve Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasına dair tezkere kabul edilmişti.