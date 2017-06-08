T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAE: Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesi, krize trajik bir sayfa açabilir

Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan kriz tırmanıyor

08 Haziran 2017 23:53

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın Türkiye ve İran'dan yardım istemesinin krizde trajik bir fasıl açılmasına neden olabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen, pazartesi günü "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik krizin çözülmesi için devreye girmişti. Türkiye ile Katar ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış ve dün AK Parti, Meclis'te Katar ile daha önce imzalanan uluslararası anlaşmaların öncelikle görüşülmesi önerisini Danışma Kurulu'na getirmişti. Katar ile Türkiye arasında jandarma eğitimi için işbirliği anlaşması ve Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasına dair tezkere kabul edilmişti.

ETİKETLER

katarbirleşik arap emirlikleriyardımsuudi arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24