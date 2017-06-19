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Dünya

BAE: Katar'a yönelik politika yıllar sürebilir, Türkiye akil olmalı

"Türkiye'nin çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz"

19 Haziran 2017 17:22

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Katar'a yönelik izolasyon politikasının yıllar boyunca devam edebileceğini söyledi. Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında ise, "Türkiye'nin akil olmalı" açıklamasını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gargash, "Türkiye'nin akil olmasını ve çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Arap bakan, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını ifade etti. 

Gargash, Katar'ın politikalarının değiştirmemesi durumunda söz konusu ülkeye yönelik izolasyonun yıllar boyunca devam edebileceğini söylerken, arabuluculuk rolü için Kuveyt'in uygun olduğunu ifade etti. 

"Karalama kampanyası" suçlaması

Öte yandan Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ı "karalama kampanyası" yürütmekle suçladı. Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi. Bin Ahmed "Komşularımızın temeli olmayan bir propaganda kampanyasına zaman ve kaynak ayırmaları çok talihsiz. Abluka uygulayan ülkeler terörizmi bir karalama kampanyası olarak kullanıyor" dedi.

 

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